La Cappella del PTA di Trani riapre dopo tre anni di chiusura

La Cappella del PTA di Trani ha finalmente riaperto le sue porte dopo quasi tre anni di chiusura. Un evento solenne che ha visto la partecipazione del Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani Rossana Riflesso, la DG della Asl BT Tiziana Dimatteo e il SIndaco della Città di Trani Amedeo Bottaro; un momento non solo di culto ma anche fortemente comunitario.Tanti i cittadini tranesi e membri della comunità del PTA che si sono uniti per condividere un momento di fede e riflessione, particolarmente toccante in vista delle festività natalizie.La riapertura della cappella ha rappresentato un simbolo di speranza e rinnovamento, sottolineando l'importanza di preservare spazi sacri all'interno di strutture pubbliche come gli ospedali.