La città di Trani candidata a Capitale italiana della cultura 2022

«Abbiamo inviato al Segretariato Generale del MiBACT il dossier per la candidatura della nostra #Trani a Capitale italiana della cultura per l'anno 2022». A dichiararlo è il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro.«La nostra storia ed il nostro presente ci impongono di tracciare un percorso culturale all'insegna della convivialità delle differenze, della convivenza dei popoli, delle culture e delle religioni. E' questa la traccia che abbiamo seguito in un progetto condiviso e partecipato, coordinato dall'assessore alle culture Felice Di Lernia col supporto del team dello SmartDuc Trani e che ha coinvolto l'intero territorio della Provincia. Noi ci siamo».