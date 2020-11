La dieta chetogenica è una dieta che induce nell'organismo la formazione di sostanze acide definite "corpi chetonici" (da cui il nome) come il beta-idrossibutirrato, l'acido acetacetico e l'acetone. La produzione di corpi chetonici avviene quando si assume una quantità molto bassa o nulla di zuccheri ad esempio in caso di digiuno o di dieta molto ricca di grassi. In questo caso l'organismo ed il cervello, in particolare, utilizzano i corpi chetonici come fonte di energia. L'osservazione risalente agli anni '20 che il digiuno può sedare le crisi epilettiche ha portato la messa a punto di un tipo particolare di dieta chetogenica che viene utilizzata nell'epilessia. I "corpi chetonici" che vengono prodotti dal fegato per sopperire alla mancanza di zucchero (glucosio) e diventano il carburante primario che il cervello utilizza per assolvere alle sue mansioni. L'indicazione a seguire la dieta deve essere sempre posta da uno specialista che valuterà caso per caso indicazioni e controindicazioni. Dopo il suo esordio nel trattamento dell'epilessia farmaco-resistente, la dieta chetogenica, sempre più studiata, è stata esportata in altri ambiti della medicina.Questa strategia alimentare viene utilizzata soprattutto in tre contesti (molto diversi tra loro):Dimagrimento: il candidato ideale è un soggetto obeso (FM: 35%) con una buona massa muscolare.Terapia alimentare di certe patologie metaboliche come l'iperglicemia cronica, l'ipertrigliceridemia (solo sotto controllo medico), l'ipertensione arteriosa e la sindrome metabolica (mai in presenza di patologie o sofferenza di fegato e/o reni).Riduzione dei sintomi associati all'epilessia infantile (esclusivamente quando il soggetto non risponde alla terapia farmacologica e solo sotto controllo medico).Per quanto la dieta chetogenica offra numerosi vantaggi, soprattutto nel contesto dimagrante, mostra numerosi effetti collaterali, quali nausea, alitosi, vomito, mal di testa, ipotensione, stitichezza, vertigini, disidratazione; per questa ragione non deve essere considerata come scelta primaria e soprattutto deve essere effettuata sotto controllo di un professionista.