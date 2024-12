La festa di Capodanno in via Andria, i residenti: "Niente ordinanza di divieto ma incombono multe: consentiteci la nostra festa" "

Intorno a via Andria orbita un quartiere cosiddetto di periferia che però diventa centrale ogni notte del 31 dicembre, quando fa sentire potente la sua voce attraverso i festeggiamenti con fuochi d'artificio e petardi che attraggono anche tanti residenti degli altri quartieri: infatti sono autofinanziati con una colletta di quartiere tra residenti e attività, e costituiscono una sorta di tradizione ormai consolidata. Il problema è che non c'è un'ordinanza specifica di divieto Ma che soprattutto sui social da giorni corre voce che comunque lo spettacolo pirotecnico costituirebbe violazione di un divieto. Pubblichiamo interiormente la lettera inviata redazione da parte di alcuni residenti a nome di tanti nel quartiere che tengono a che questa usanza sia permessa e non cancellata."Salve, scrivo a nome dell'intero quartiere via Andria di Trani per quanto riguarda la questione "fuochi" il giorno del 31 dicembre. in pratica hanno imposto un divieto con possibilità di un'eventuale multa in caso dovesse avvenire lo spettacolo pirotecnico...nonostante non vi sia alcuna ordinanza ufficiale da parte del comune. Per questo vi chiediamo se potete aiutarci...non so facendo un articolo o un servizio, magari anche raccogliendo delle firme per un'eventuale petizione, per far togliere questo divieto e salvare questa tradizione che va avanti da oltre 30 anni e, inoltre, è il simbolo per eccellenza di ogni altro spettacolo pirotecnico svolto in città. Tutti aspettano questo spettacolo da un anno intero...includendo anche tutte i residenti delle città limitrofe che vengono qui per assistere allo spettacolo. Il quartiere Via Andria è sempre preso in considerazione in ultimo momento...ma nonostante tutto grazie alla nostra umiltà e alla nostra voglia di lavorare non abbiamo mai permesso di scredjtarlo. Portiamo in alto il nome della nostra città ed evitare di non far seguire una tradizione ( quella dei botti) in Via Andria farà perdere tanti punto non solo al quartiere ma all'intera città...dal momento che vengono persone da tutte le città limitrofe per assistere allo spettacolo e molte altre del nord lo seguono in diretta. Se potete aiutarci vi ringraziamo. Il quartiere Via Andria di Trani. Grazie"