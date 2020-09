La gloriosa Olimpia basket sospende momentaneamente le attività

Il Covid fa un'altra vittima, seppur momentaneamente, nel campo dello sport tranese, del basket in particolare. Le parole del patron storico della società, Carlo Di Pantaleo, sono chiare ed emblematica, di una "resa", seppur limitata nel tempo, ma dettata da causa di forza maggiore."Dopo quaranta anni di intensa attività cestistica federale e promozionale", esordisce Di Pantaleo, "la Olimpia basket sospende momentaneamente l'attività perché impossibilitati a livello economico a rispettare le norme emanate dalla federazione pallacanestro in materia anti covid. "Inoltre ci è precluso", continua lo storico dirigente e rappresentante legale della società, "reclutare o collaborare con le scuole perché il Miur vieta i giochi di contatto come il basket punto sarà nostro interesse riprendere la normale attività sportiva quando tutto rientrerà nella normalità".