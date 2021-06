La Lega Navale di Trani contro la violenza sulle donne

La Sezione di Trani della Lega Navale Italiana, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, Assessorato alle Pari Opportunità, con l'Ufficio di Piano Ambito territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie, con la Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà e con i Centri Antiviolenza "SAVE" e "Osservatorio Giulia e Rossella", ha aderito all'iniziativa "10000 vele contro la violenza sulle donne - cambiamo rotta insieme".Si tratta di una manifestazione di solidarietà e di sensibilizzazione a sostegno della lotta alla violenza di genere, che si terrà domenica 4 luglio 2021, in contemporanea lungo tutto il territorio nazionale e che vedrà coinvolte tutte le realtà veliche lungo le coste e gli spazi acquei interni.Tale manifestazione, che ha il patrocinio della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana, consisterà in una veleggiata, lungo la costa. Ciascuna imbarcazione isserà un lungo nastro rosso quale simbolo di partecipazione e di condivisione.Per informazioni : trani@leganavale.it.