Cultura della prevenzione e corretti stili di vita: 3 incontri per (R)Estate in salute

Sarà la Lega Navale Italiana di Trani ad ospitare e a fare gli onori di casa ai partecipanti alla Conferenza Stampa di presentazione di "(R)Estate in Salute -Cultura della Prevenzione e corretti stili di vita", incontri che hanno ricevuto il Patrocinio della Città di Trani, dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta Andria Trani e di Federfarma Barletta Andria Trani, in programma giovedì 19 maggio alle ore 10.I saluti istituzionali vedranno la presenza di Amedeo Bottaro Sindaco di Trani, Nicola Romanelli Presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Trani, Michele Ciniero Presidente della LILT Associazione Provinciale di Barletta Andria Trani, Tiziana Dimatteo Direttrice Generale ASL BT, Stefania Lonigro Delegata dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti e di Federfarma, Patrizia Albrizio Sanità Pubblica Trani Dipartimento Prevenzione ASL BT ed Elena Brulli Portavoce delle Associazioni in Rete, moderati dalla giornalista Lucia De Mari.Tre gli appuntamenti in programma: "Se hai cara la pelle" con la partecipazione del Dott. Francesco Patella Medico Estetico e della Dott.ssa Tania Sotero Psicologa Psicoterapeuta-sabato 21 maggio ore 10:00 presso la Lega Navale Italiana di Trani al Molo Sant'Antonio 13-; "Giornata Mondiale Senza Tabacco" con la partecipazione della Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie Biologa Nutrizionista e della Dott.ssa Federica Liso Psicologa Psicoterapeuta -martedì 31 maggio ore 10:00 presso la Galleria Boemondo Via Mario Pagano 244-; "Sport & Salute all'aria aperta" con la partecipazione della Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie Biologa Nutrizionista e la Dott.ssa Patrizia Albrizio Sanità Pubblica Trani Dipartimento di Prevenzione ASL BT -domenica 5 giugno ore 19:00 presso Dorado Padel Center Strada Provinciale 130 per Andria-.Eventi di rilevanza sociale tra cui la "Giornata Mondiale Senza Tabacco" che si tiene il 31 maggio, capillare Campagna di sensibilizzazione per diffondere la Cultura della Prevenzione come metodo di vita e sull'importanza dei Corretti Stili di Vita per poter prevenire e tenere lontano il cancro.Impegno a tutto campo della LILT Associazione Provinciale BT e della Rete di Associazioni - Amici del Mare gruppo sub, AVIS, Dorado Padel Center, FIDAPA BPW Italy, Flamingo Surf Club, Formarte, Forme, Il Treno del Sorriso, Lega Navale Italiana, The Brige Side, TimeOut, Tommaso Assi, Trani Soccorso, Amiche per le Amiche - che, insieme per la Prevenzione, condividono il progetto con cui intendono approfondire le conoscenze in ambito oncologico e offrire tutte le informazioni in tema di stili di vita correttamente sani da adottare e controlli diagnostici da effettuare, strumenti indispensabili per riuscire a sconfiggere la malattia in oltre l'80% dei casi, salvando così la vita a circa 70/80mila persone l'anno.Per l'evento è obbligatoria la prenotazione tramite le Associazioni organizzatrici.