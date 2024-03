Il ruolo della donna in campo associazionistico, domani evento di Ail

Un evento per parlare del ruolo delle donne in diversi campi tra cui quello associazionistico: è quello organizzato per domani, 8 marzo, dall'Associazione Italiana Leucemie, sez. Bat, e dalla Lega Navale di Trani.«Proprio nell'Ail Bat - dice il presidente Vito Leonetti - il 70% dei soci è di sesso femminile, a testimonianza del grande impegno nella cura e assistenza dei malati: per questo abbiamo pensato di organizzare un evento nella Giornata internazionale della donna».A porgere i saluti introduttivi Luigi Ventura (Presidente LNI Trani) e l'Ing. Vito Leonetti (Presidente AIL BAT); seguiranno gli interventi del Prof. Andrea Lovato (Direttore Dipartimento di Giurisprudenza Univ. di Bari), del Dr. Giuseppe Tarantini (Direttore della U.O.C. di Ematologia dell'Ospedale Dimiccoli di Barletta), dell'Avv. Carmela Peschechera (Vice Presidente AIL BAT) e della Dott.ssa Emanuela Calamita (Psicologa AIL BAT componente del "Gruppo Psicologi A.I.L. Nazionale").Dopo la discussione, ci sarà un momento di convivialità offerto ai partecipanti.Appuntamento alle ore 18 presso la Lega Navale Italiana Sezione di Trani al Molo S. Antonio.La cittadinanza è invitata a partecipare.