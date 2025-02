Il movimento “CON” rompe il silenzio assordante della maggioranza

In merito alle dichiarazioni del sindaco Amedeo Bottaro, che si è sentito escluso dalla propria maggioranza, il movimento CON ritiene, al contrario, che egli sia una risorsa anche per la futura amministrazione della quale certamente condividerà anche una nuova visione. Il movimento CON, infatti, esprime la propria volontà di essere artefice del prossimo e necessario cambiamento della classe politica per valorizzare le esperienze e competenze di chi si è già impegnato per questa città ma anche di coloro che sono stati esclusi dalla partecipazione alla vita pubblica per scelta personale o perché non eletti. Costruire la nuova amministrazione attraverso un dialogo, prima ancora che tra forze politiche, con i cittadini. Questo il nostro impegno.Capogruppo CON Claudio Biancolillo