La make up artist Irene Scaringi sbarca negli studi Rai nel programma "ItaliaSì!"

La make up artist Irene Scaringi, di cui ci siamo occupati più volte in passato ( link all'articolo ), è stata invitata come ospite a Roma negli studi Rai nella trasmissione "ItaliaSì!" condotta da Marco Liorni, che andrà in onda sabato 31 dicembre alle 17:00 su RaiUno. Irene si è presentata come la prima make-up artist italiana che trucca le donne senza una fissa dimora. Il suo progetto ha incuriosito i vertici Rai che hanno deciso di dedicargli uno spazio nella trasmissione in onda sulla Rai. «Un'occasione - dice Irene - anche per sensibilizzare tante persone a fare di più per i più bisognosi». Ora che sta uscendo fuori dai confini della Puglia, Irene spera che il suo progetto diventi di portata nazionale per rendere più belle quante più persone possibili.