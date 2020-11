«La politica non si fa solo se ricopri una carica ma ogni giorno»

La politica non si fa solo se ricoprì una carica, perché tutti noi siamo chiamati, ogni giorno, a fare politica, infatti, ogni singolo cittadino, quotidianamente, con le proprie decisioni, con le proprie responsabilità per vivere al meglio l'impegno civico... fa politica!



Consigliere Comunale prima e da cittadina ora, non ho mai smesso di osservare la situazione dei 23 alloggi e purtroppo devo constatare che le problematiche non sono state risolte. Voglio stigmatizzare i due problemi, forse, più urgenti come l'attivazione dell'ascensore, che si poteva far funzionare molto tempo fa, perché a mancare non è una parte del meccanismo, come qualcuno racconta, ma ciò che manca è una firma su un contratto.



Dovete sapere che c'è un condomino, dei 23 alloggi, che ha bisogno della bombola di ossigeno (non per Covid-19) e capite bene che deve salirla per le scale, per fortuna che c'è chi con generosità non si limita a lasciargliela per strada, ma visto il disagio dell'ascensore che non funziona, si carica il notevole peso e gliela recapita in casa. Altro grande problema è quello dei termostati che non permettono il giusto funzionamento del riscaldamento.



Finiamola di trattare le periferie come zone di serie C, è da lì che deve ripartire la rinascita della città, non nascondete dietro l'emergenza Covid-19 l'immobilismo verso queste emergenze di carattere atavico ed è per questo che chiedo ai neoeletti consiglieri, di maggioranza e minoranza, un'attenzione concreta verso queste persone che non meritano di vivere in condizioni precarie, festeggiamo il Santo Natale con la soluzione di questi problemi, diamo la possibilità a tutti di poter vivere una vita più dignitosa, non dimentichiamo, anche, l'emergenza abitativa, un grande problema che va affrontato al più presto!