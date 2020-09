La Polizia locale di Trani premiata per il lavoro svolto in fase covid nella rinnovata sala Tamborrino

Ieri mattina il sindaco di Trani ha consegnato gli attestati di ringraziamento a tutti gli agenti del Comando della Polizia Locale per il lavoro svolto durante la fase covid.Nel corso della cerimonia sono stati consegnati anche gli encomi a 5 agenti del Comando e 2 componenti dell'associazione Operatori Emergenza Radio di Trani resisi protagonisti lo scorso 28 aprile, in piena emergenza sanitaria, del salvataggio di un uomo colto da malore e privo di parametri vitali al momento del ritrovamento.Gli encomi sono stati consegnati al maggiore Domenico Miccoli ed agli agenti Anna Diaferia, Tindara Edith Cinzia D'Amico, Pietro Presta e Carlo Ricci (del Comando della Polizia Locale di Trani) ed a Teresa Caldara e Orazio Turturo (dell'associazione Operatori emergenza radio di Trani).L'iniziativa è stata occasione per tenere a battesimo la rinnovata sala Tamborrino del palazzo municipale che sarà dedicata alle cerimonie istituzionali ed alla celebrazione dei matrimoni civili. La famiglia Tamborrino ha colto l'occasione per donare un quadro del generale.