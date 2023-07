La ricca estate di attività per i ragazzi del Trani Autism Friendly

Dopo aver contribuito al compimento di un sogno per sei ragazzi che hanno iniziato un vero e proprio percorso lavorativo per l'estate 2023 in un lido di Trani, il Taf prosegue a ritmo serrato con le attività più disparate per regalare a ragazzi e giovani adulti un motivo per sperimentare nuove e piacevoli esperienze.

Non solo lavoro, spazio anche al divertimento e al coinvolgimento di alcuni ragazzi nel magico mondo del ballo, si parla di tango in particolare grazie alla collaborazione della Para Dos Tango, scuola di ballo di Trani che ha visto gli insegnanti Valentina Guglielmi e Miky Padovano, tra i maestri protagonisti dell'International Trani Tango, accogliere con grande entusiasmo l'esperienza di TangAut che ha permesso a tanti ragazzi di cimentarsi con i difficili passi dell'irresistibile danza argentina per eccellenza. Nell'incanto creato in città dalla manifestazione che celebra il tango, anche i ragazzi del Taf hanno voluto dimostrare i progressi raggiunti in questi mesi di studio con i maestri dell'accademia Para Dos, mostrando i passi e le figure stretti in un grande abbraccio sul porto di Trani, palcoscenico dell'esibizione dei ragazzi trasformatisi in ballerini per un giorno.

Proseguono senza sosta e negli ambiti più disparati le attività del progetto Trani Autism Friendly, promosso dal comune di Trani e dal vicesindaco Fabrizio Ferrante con delega alle Politiche attive per la disabilità, che si impegna a dare ai ragazzi con disturbi dello spettro autistico nuovi stimoli e obiettivi in diversi campi, da quello ludico a quello ricreativo, da quello sociale a quello lavorativo. "La nostra missione è quella di stimolare la personalità di ciascuno di questi ragazzi, vederli sorridere è la nostra più grande soddisfazione", così Ferrante commenta le tante attività proposte ai ragazzi del Trani Autism Friendly per l'estate 2023. "Ogni loro prova è una dimostrazione di grande volontà e dedizione, svolgono queste attività così diverse tra loro anche senza il sostegno della famiglia o degli educatori, segno di quanto toccare le giuste corde dia soddisfazioni inaspettate".