La Road Runners Trani festeggia il suo decennale con il gala del salto con l'asta in piazza

La ASD Road Runners Trani, società di Atletica Leggera, nasce il 27 gennaio del 2014, dal desiderio di una gruppo formato da "atleti amatori" Tranesi e non solo: tutti appassionati della corsa e dell'atletica leggera in genere, convinti di formare un gruppo sportivo Master.Pertanto, nell'occasione del decennale dalla sua costituzione (2014-2024), il Presidente, il direttivo e i soci tutti, hanno fortemente voluto celebrare la prima decade dalla costituzione della società.Quale modo migliore per avvicinare e far appassionare i giovani all'affascinante mondo dell'atletica se non quello di cogliere l'occasione dell'evento sportivo che oramai è noto non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale ed internazionale: il "Jumping In The Square Trani" – il Galà del salto con l'asta in Piazza edizione 2024.Infatti, molti ricordano ancora la partecipazione dei tanti campioni di fama nazionale ma anche mondiale che hanno dato lustro alle precedenti cinque edizioni.«Master come esempio per i giovani, o viceversa? Una cosa è certa: tutti insieme per lo Sport e per l'Atletica Leggera, caposaldi per costruire un futuro migliore».Ed è così che, che cercherà di portare più su quell'asticella e, magari, scrivere nella sua città, davanti ad amici e parenti, il suo nuovo record nazionale a mt. 4.72!!!