Salto con l'asta, Vincenzo Belardi protagonista al Memorial nazionale "Donzelli" di Fermo

Dopo la difficile stagione 2019 dovuta a piccoli infortuni muscolari, eccellente prima uscita stagionale nel salto con l'asta per Vincenzo Belardi (2003), studente presso il Liceo Scientifico Statale "V.Vecchi" di Trani dove sicuramente darà il suo apporto nei prossimi Campionati Studenteschi anche in altre discipline dell'Atletica Leggera insieme all'ottima squadra liceale.Presso la stupenda struttura Indoor di Fermo al Meeting Nazionale "Donzelli" di domenica 26 gennaio, l'astista Belardi ha superato l'asticella alla misura di metri 4,05, a soli 10 centimetri dal suo personale e sicuramente in condizioni ottimali per poter puntare a misure di interesse nazionale. Belardi, atleta della Academy Bari, ha come obiettivo stagionale superare, quanto prima, la misura di metri 4,60 che gli potrà consentire l'accesso ai Campionati Europei di categoria.Non sarà facile ma, grazie alla sua caparbietà, dedizione e sotto i consigli tecnici del suo coach, potrà indubbiamente far parlare di sé. Purtroppo le scarse strutture al coperto, non aiutano la difficile preparazione per un'astista, ma il gruppo della scuola di salto con l'asta di Trani ci crede e non molla, aspettando magari una copertura della pedana già esistente o magari una struttura polisportiva dove poter allenare i tanti ragazzi tranesi.Nel frattempo procede l'organizzazione del prossimo evento internazionale delgiunto alla 6ª edizione, dove ammireremo volare in pista il nostro pupillo Belardi con altri atleti mondiali. La manifestazione sportiva, già in calendario federale, dopo la bellissima serata del 2018 in Piazza Duomo ai piedi della Cattedrale, torna in Piazza Plebiscito il prossimo 11 luglio.