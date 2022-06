La sesta provincia celebra per la prima volta l’anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri

62 foto 208° anniversario fondazione Arma dei Carabinieri: cerimonia a Trani

Social Video 2 minuti Anniversario Arma dei Carabinieri, intervista al comandante provinciale Andrei

L'Arma dei Carabinieri celebra il 208° anniversario della sua fondazione. Per la provincia Barletta-Andria-Trani è stata la prima volta dalla nascita del comando provinciale avvenuto a luglio 2021. Una festa avvenuta alla presenza di autorità civili, religiose e militari del territorio della sesta provincia pugliese nella cornice diErano presenti alla cerimonia i militari dell'Arma in servizio, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle vedove e orfani assistiti dall'ONAOMAC, dei familiari delle vittime del dovere della provincia BAT. Tre formazioni in tutto: la prima Compagnia composta da militari con la tradizionale Grande Uniforme; la seconda con una rappresentanza di Comandanti di Stazione e dei militari delle Compagnie dipendenti, la terza con i militari in uniforme operativa per servizi di Ordine Pubblico e quelli appartenenti alle varie specialità dell'Arma, tra le quali, i Carabinieri delle Stazioni Forestali, della Stazione Parco di Andria e del Nucleo Biodiversità di Margherita di Savoia; sono stati inoltre esposti alcuni mezzi di pronto intervento dell'Arma, quali le moto Ducati Multistrada e le Alfa Romeo Giulia in uso ai Nuclei Radiomobili. Allo schieramento hanno inoltre preso parte i Gonfaloni della Provincia e dei Comuni di Barletta, Andria e Trani, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, i Labari e i Medaglieri delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.A rendere gli onori è stato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, Colonnello, intervistato ai nostri microfoni.Al termine della manifestazione per i 208 anni dell'Arma dei Carabinieri, è stata protagonista la musica grazie al concerto lirico sinfonico eseguito dall'Associazione Culturale Filantropica Musicale in collaborazione con Gruppo Musicale della Associazione Nazionale Carabinieri – Ispettorato Regione Puglia "La Benemerita", con il presidente, Colonnello dei Carabinieri, Cav. Michele Miulli. Con la presentazione della giornalista Ida Vinella e la direzione d'orchestra del maestro Giuseppe Basile, il concerto è stato arricchito dal talento musicale degli artisti Ripalta Bufo (soprano), Monica Paciolla (soprano) e Pantaleo Metta (tenore), e del maestro fisarmonicista Mimmo Cavallo.Nel corso della cerimonia, sono stati premiati 11 militari del territorio (), omaggiati per le loro attività durante il servizio per l'Arma.Di seguito l'elenco deiAddetti a nucleo operativo e radiomobile di compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, evidenziando altissimo senso del dovere, elevatissime capacita' professionali e non comune intuito investigativo, conducevano, partecipandovi personalmente, complesse e prolungate attività investigative che consentivano di disarticolare tre distinti sodalizi criminali responsabili di associazione armata finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. l'operazione si concludeva con l'esecuzione di 26 provvedimenti restrittivi.Comandante e addetti a stazione capoluogo, operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando spiccate qualità professionali, non comune intuito investigativo e alto senso del dovere, conducevano, partecipandovi personalmente, complessa attività investigativa nei confronti di un sodalizio criminale dedito al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché' alla detenzione illegale di armi. l'operazione si concludeva con l'esecuzione di 7 provvedimenti restrittivi ed il sequestro di una mitraglietta skorpion, un revolver e circa 3 kg di droga.Addetti a sezione radiomobile di compagnia distaccata, con spiccata professionalità, spirito d'iniziativa e coraggio, non esitavano ad intervenire in orario notturno, presso arteria stradale a scorrimento veloce a doppia carreggiata e doppia corsia per senso di marcia, percorsa contromano da una donna a bordo della propria autovettura, riuscendo a bloccare il traffico sulle corsie interessate ed a segnalare il pericolo alla conducente del veicolo, che, in evidente stato confusionale, sopraggiungeva a velocità sostenuta, permettendole di rallentare ed arrestare la marcia, scongiurando così più gravi conseguenze.Addetto a stazione distaccata, operante in territorio caratterizzato da alto indice di criminalità', evidenziando spiccate qualita' professionali, non comune intuito investigativo e alto senso del dovere, forniva determinante contributo a complessa attività d'indagine finalizzata al contrasto del fenomeno del caporalato che si concludeva con l'esecuzione di 10 misure cautelari, il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili e l'assoggettamento al controllo giudiziario di 8 aziende agricole.Comandante di stazione distaccata operante in territorio particolarmente impegnato sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando non comuni doti professionali, spiccato acume investigativo ed incondizionata dedizione al servizio, conduceva costante e incisiva attività di contrasto alle diffuse forme di criminalità predatoria presenti nel territorio di competenza, conseguendo risultati complessivi di rilievo.chiaro esempio di sottufficiale in possesso di elevata competenza professionale e di radicata motivazione, che ha contribuito a consolidare la positiva immagine dell'arma dei carabinieri tra la cittadinanza.