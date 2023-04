La somiglianza c'è: è Antonio il "parente misterioso" di Ron?

Per i colori, la forma del viso, anche l'espressione dolce, non si può negare che ci sia una certa somiglianza.Ed è proprio questa somiglianza, insieme a quel Cellamare - cognome sicuramente diffuso a Trani - che ci ha indotto a rompere gli indugi e con discrezione andare a chiedere direttamente al...sospettato. Un un po' in stile Amadeus: "Antonio , sei tu il parente misterioso di Ron?".Antonio Cellamare fa il gommista e quando lo andiamo a trovare nella sua attività di via Imbriani sta "combattendo" con pesanti pneumatici di un carro attrezzi. Un mestiere di famiglia, ereditato dal padre Nicola, andato in pensione pochi anni fa."Me l'hanno detto in tanti che gli assomiglio - dice quasi arrossendo - ma io sinceramente non ho proprio una certezza che la mia famiglia appartenga al ramo della sua. Ma chissà... scavando nell'albero genealogico magari andiamo a scoprire il legame c'è!".Suo padre gli ha raccontato che il nonno di Rosalino Cellamare realizzava le statue con la pietra di Trani, e sicuramente da lui avrà ereditato una certa vena artistica. Quanto alla ricerca genealogiche ci sarà da approfondire e magari anche da non sorprendersi molto: i capelli rossi non sono diffusissimi, e magari riusciremo a dare una mano al cantante che già da quarant' anni fa, sul settimanale TV Sorrisi e Canzoni, aveva dichiarato le sue origini tranesi e il desiderio di ripristinare i legami con la città. E chissà che Trani non diventi quest'anno per Rosalino una la sua "Città per cantare".