La storia d'Amore tra Gesù e un Bambino: da Trani il video virale che sta emozionando il web

Un regalo di Natale questa storia, ideata e realizzata in un video poetico e commovente da alcuni tranesi come atto di fede e amore per la propria città. Protagonisti un bambino che corre tra i vicoli del centro storico della Città come fuggendo da una minaccia che lo incombe, tenendo stretto a sè Gesù bambino a grandezza quasi naturale, con la cura e la protezione che si darebbe a un fratellino appena nato.A inseguirlo è invece , preoccupato, solo il suo papà, che non può che abbracciarlo alla fine della missione compiuta del piccolo: salvare il Bambinello, salvarlo dal buio, dalla mancanza di fede, speranza, dal crollo vertiginoso dei valori autentici e preziosi dell'umanità, forse salvarlo dalla paura che sta attanagliando tutti noi.Protagonisti Andrea e Antonio D'Amore, padre e figlio nella realtà, circostanza che rende ancora più profondo l'abbraccio tra i due. Enzo Matichecchia e Luciano Terlindo hanno collaborato per una realizzazione preziosa in tempi strettissimi, come a volercela fare anche loro, in tempo per la notte di Natale.Il video è stato fortemente voluto dalla Fondazione SECA - Opera don Uva, grazie a cui dallo scorso 8 dicembre riluce il presepe nel quale questo brevissimo video si conclude , con un lieto fine incorniciato dal meraviglioso piazzale della cattedrale e dalle luci del grande albero di Natale ."Corri, piccolo eroe. Vogliono annientare la speranza, disintegrare l'attesa, distruggere l'Amore. Gesù Bambino è nelle tue mani perché nasca ancora, nella magia di un presepe in riva al mare e nel cuore degli uomini. Corri, piccolo eroe. Il tuo coraggio ti guida nella Notte Santa in vicoli deserti ma pieni di luce, di sacra Bellezza, in un sentiero che porta alla Stella, sì, sempre quella. Corri, piccolo eroe, stringi a te Colui cui è affidata la nostra salvezza. E poi deponilo lì, in un giaciglio d'Amore, perché possiamo riconoscerLo e proteggerlo. Grazie, piccolo eroe. Perché col tuo coraggio Gesù stanotte è nato ancora".Clicca qui per vedere il video.