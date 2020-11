La Trani di domani? È già in cantiere: le linee programmatiche di mandato 2020/2025

Tra i primi adempimenti di una Amministrazione appena eletta vi è la presentazione e discussione delle linee programmatiche di mandato: il sindaco eletto e la sua maggioranza, traducono il programma presentato agli elettori, segnando il percorso cui dovranno ispirarsi tutti i documenti di programmazione strategica e gestionale che scandiscono l'attività dell'ente locale.Gli obiettivi che la coalizione di centrosinistra si è prefissata sono "dare maggior impulso al rilancio socio economico della Città ed al risanamento ambientale, partendo, questa volta, da una situazione economico-finanziaria dell'Ente decisamente più solida e trasparente, oltre che potendo contare sul supporto di una macchina amministrativa molto più efficiente"."La visione della nostra città è incentrata sulle sue note bellezze storiche, artistiche e architettoniche, ma anche sull'essere centro di riferimento per un complesso di funzioni e servizi a valenza sovra-comunale. Una città che sia di cerniera tra l'agro e la costa che, sempre più devono essere espressione di una precisa identità locale aperta e competitiva"."Realizzare una Smart City sempre più Green, a misura d'uomo e di bambino, con un elevato grado di qualità della vita, capace di trasformare la nostra Città in una delle più ambite ed esclusive mete turistiche italiane".Le Linee programmatiche sono state approvate con 21 voti a favore e 9 astenuti.Una sintesi del documento:Obiettivo Strategico un bilancio sano ed in equilibrio (spendere meno – spendere meglio; il patrimonio e le partecipazioni: non un costo, ma una risorsa) ed un prelievo tributario più equo e sostenibile (pagare tutti per pagare meno: lotta all'evasione ed elusione; equità – semplicità e trasparenza: un nuovo rapporto con i contribuenti)Obiettivo Strategico: il capitale umano come risorsa da valorizzare (rafforzamento dell'organico: non solo numeri, ma anche competenze; benessere organizzativo e relazionale) e una burocrazia utile e dialogante.Completamento del lavoro portato avanti negli ultimi cinque anni di ristrutturazione e rigenerazione degli edifici scolastici di proprietà comunale; piano pluriennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli edifici scolastici, procedendo, contestualmente, alla rapida esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria. Per lo sport le direttrici di fondo saranno rappresentate dal potenziamento e riqualificazione degli impianti presenti sul territorio e dalla valorizzazione dell'apporto sussidiario delle tante associazioni e movimenti sportivi operanti sul territorioRiduzione del consumo di suolo – risorsa sempre più preziosa e da tutelare ad ogni costo- attraverso la ridefinizione quantitativa e qualitativa delle porzioni di territorio di competenza attuativa del Comune di Trani; ciò anche al fine di tutelare il paesaggio agricolo, quale valore da preservare e tramandare alle future generazioni. Completamento del Piano della Costa e la gestione informatizzata del demanio per quanto di competenza comunale; proseguire nelle attività di recupero alla pubblica fruibilità dell'intero tratto di costa cittadino da anni sottratto alla collettività, dando al Comune di Trani uno strumento pianificatorio moderno ed adattabile alle esigenze del nostro territorio.Portare a compimento la trasformazione della nostra città nel solco della c.d. "Ecologia urbana". Superata la fase dell'emergenza occorre programmare con cura lo sviluppo ecosostenibile della città archiviando la stagione della discarica Comunale con l'avvio delle necessarie procedure amministrative, grazie ai finanziamenti Regionali già acquisiti, per la chiusura definitiva della stessa.implementazione di un sistema coordinato per l'emergenza sociale che possa operare in maniera ordinaria a sostegno dei cittadini in difficoltà. Occorrerà ulteriormente potenziare la presa in carico dei servizi sociali con particolare riferimento alla condizione di povertà della cittadinanza. Attraverso una sempre più forte sinergia con le associazioni del settoreFare sistema per competere Strumenti e regole possono dare nuovo slancio ai settori che costituiscono le eccellenze della nostra città. Calzaturiero, lapideo, agricoltura e commercio, artigianato e turismo, cultura e servizi. Si dovrà proseguire nel solco già tracciato in questi ultimi anni, procedendo in sinergia con le Associazioni di categoria, il Duc, il Consorzio degli Agricoltori Tranesi.Nel solco del lavoro svolto per la redazione del Dossier per la Candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2021, sarà importante definire il Piano strategico della Cultura e del Turismo, poiché l'azione amministrativa dei prossimi 5 anni dovrà essere orientata soprattutto allo sviluppo turistico-culturale della nostra Città. Sarà importante creare un collegamento diretto con i maggiori Tour Operator che operano sul territorio regionale adottando e finanziando politiche volte a sostenere lo sviluppo turistico della Città e l'internazionalizzazione del Brand Trani. Il tutto in un progetto di crescita e sviluppo del territorio in chiave sovracomunaleIl presidio diffuso, ma discreto, soprattutto in virtù del grande risultato conseguito con la sottoscrizione con la Prefettura BAT del Patto per la Sicurezza Urbana e per la Promozione ed Attuazione di un Sistema di Sicurezza Partecipata ed Integrata.L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.Le linee programmatiche, pur costituendo un riferimento imprescindibile, devono essere viste in modo dinamico, aperte ad ogni apporto migliorativo che l'andamento delle attività e l'evoluzione del contesto di riferimento, renderà necessario od anche solo opportuno. Sarà compito degli strumenti di programmazione strategica e gestionale, da approvare ogni anno, dare conto di quanto si è fatto e di cosa resta da fare, ma anche di introdurre nuove scelte, di modificare o rimodulare quelle esistenti, favorendo l'ascolto ed il coinvolgimento delle diverse componenti del tessuto socio-economico cittadino.