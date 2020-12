Ladri in azione in una villa a Capirro

Ladri in azione questa sera in una villa della zona di Capirro, in via martiri di Palermo, in contrada Moschetta a qualche centinaio di metri da villa Carcano: i malviventi, entrati nell'abitazione in quel momento di assenza dei proprietari, non sono riusciti a portare a termine il loro disegno criminoso perché messi in allarme da alcuni rumori per strada, dandosi alla fuga e abbandonando per strada gran parte della refurtiva. Sul posto gli uomini della Polizia di Stato per la ricostruzione dell'accaduto.