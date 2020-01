Lastra di vetro abbandonata in corso Imbriani, scatta la segnalazione alla Legambiente

Gli episodi d'inciviltà si combattano denunciando e segnalando alle autorità competenti. E' questo l'invito più volte formulato dal sindaco Amedeo Bottaro rivolto ai cittadini tranesi. Messaggio accolto da un cittadino coscienzioso che ha pensato bene di non ignorare l'ennesimo episodio di abbandono illecito di rifiuti ingombranti davanti ai bidoni dell'indifferenziata. Ci troviamo in pieno centro, precisamente in corso Imbriani, dove qualcuno ha abbandonato un enorme lastra di vetro davanti ai cassonetti dell'immondizia.Un fatto che ha fatto storcere il naso ai residenti. Sulla lastra è stato, pertanto, affisso un cartello con la scritta: "La presenza di questo orrore, tra l'altro pericolosissimo per l'incolumità di coloro che passano, sarà senz'altro segnalato domani mattina (ndr oggi) al più presto alla Legambiente". Un esempio di cittadinanza attiva e di collaborazione con le istituzioni.