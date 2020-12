Lavori di manutenzione straordinaria: brevi chiusure per "Beltrani" e "Montessori"

Sospesa la didattica in presenza

L'amministrazione comunale comunica che la scuola "G. Beltrani" resterà chiusa nella giornata di domani martedì 15 dicembre, mentre la scuola "M. Montessori" resterà chiusa nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16 dicembre per lavori di manutenzione straordinaria. Resta pertanto sospesa la didattica in presenza solo relativamente alle giornate indicate.