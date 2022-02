Lavori in Cattedrale, il concerto Disney spostato all'auditorium San Magno

Si comunica che il Concerto dell'Orchestra Sinfonica Federiciana "Walt Disney Princess" si terrà domenica 20 febbraio alle ore 20,00 nell'Auditorio "Mons. Giovan Battista Pichierri" della parrocchia San Magno (via G. Di Vagno, 1) e non, come previsto, nella Basilica Cattedrale.Tale modifica si è resa necessaria in seguito all'avvio di lavori urgenti presso la Basilica Superiore, come comunicato dall'Ufficio Diocesano Beni Culturali.Restano valide tutte le prenotazioni già effettuate.Per informazioni:0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.