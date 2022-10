"Le belle storie non finiscono mai", ecco il video spot della Fiera del Levante

La campionaria tornerà a Bari dal 15 al 23 ottobre per la ottantacinquesima edizione

«Le belle storie non finiscono mai e nascono per tramandare alle nuove generazioni il valore reale delle nostre radici». Così, sulle pagine social della Fiera del Levante, viene presentato il video spot che introduce l'edizione 2022 della campionaria generale.La Fiera del Levante è pronta a tornare a Bari, dal 15 al 23 ottobre per l'ottantacinquesima edizione.