Le stelle Michelin di Casa Sgarra e Quintessenza restano a Trani nel 2023: due su undici in tutta la Puglia

Sono solo trecentottantacinque i ristoranti stellati in Italia: sapere che ben due si trovano a Trani non fa altro che coronare di valore e accrescere le potenzialità attrattive della nostra Città.La passione, il talento e l'impegno dei Fratelli Sgarra e della famiglia Di Gennaro sono stati nuovamente coronati dal riconoscimento più prestigioso riservato alla ristorazione italiana, una guida famosa in tutto il mondo e che costituisce più di una garanzia di qualità per chi ne venga insignito: significa eccellenza nella scelta delle materie prime, nella costruzione dei sapori, nella memoria della tradizione e nel connubio con l'innovazione.E' il settimo anno per Quintessenza e il terzo consecutivo per Casa Sgarra, come dire: continuiamo a migliorare noi stessi per non perdere questo riconoscimento di eccellenza che dà prestigio alla propria azienda e a tutta la Città. Due modelli di successo di cui Trani può andare orgogliosa.