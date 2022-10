Lima (FdI): "Ho invitato i nostri onorevoli ad interfacciarsi con l'amministrazione tranese"

"Ho invitato i nostri onorevoli del territorio eletti (Mariangela Matera, Giandonato La Salandra n.d.r.) ad interfacciarsi con il sindaco e l'amministrazione. A livello locale - scrive in una nota Raimondo Lima, membro della direzione nazionale e commissario cittadino di Fratelli d'Italia - e come tutti sanno, siamo forza di opposizione ma nonostante ciò, a prescindere dal colore politico dell'amministrazione Bottaro, teniamo a Trani, alla nostra comunità cittadina e faremo di tutto affinché il Governo possa tenere in considerazione le istanze che partono dalla nostra città"."Fratelli d'Italia tra qualche giorno - continua Lima - sarà ufficialmente forza di Governo e Trani, sebbene amministrata dal PD, non può restare isolata e priva di interlocuzione. Nell'attesa che anche a Trani il centrodestra torni a governare, questo è il mio e il nostro modo intendere la Politica. Come sempre al servizio del nostro territorio".