Lions Club Trani organizza domenica 13 ottobre una nuova raccolta sangue

Il medesimo evento, che ha già avuto luogo nel mese di luglio, ha sortito un effetto di grande partecipazione della cittadinanza, producendo ricadute a beneficio servizio sanitario. L'operazione di sensibilizzazione della cittadinanza tranese dedicata alla raccolta di sangue sarà effettuata il giorno domenica 13 ottobre, presso l'unità di raccolta fissa del Presidio Territoriale di Assistenza in Trani. L'iniziativa si inquadra nell'impegno a servire e sostenere gesti di solidarietà verso la comunità locale, all'interno del progetto del Lions Club a respiro nazionale, che qui ha trovato accoglienza e supporto grazie all'impegno personale della dr.ssa Marina Dalagni, responsabile del Centro Trasfusionale di Barletta. Con la predetta, hanno agito in stretto contatto il Governatore Lions del Distretto 108 AB, dr. Emanuele Tatò, l'avvocato Domenico Lamantea in qualità di delegato di zona, il Presidente dei Lions Club di Trani dr. Vito Amatulli coadiuvato dal secondo vice presidente dr. Giovanni Franco, coordinati dalla dr.ssa Luisa Sgarra, in qualità di Presidente della Sezione Avis di Trani. Va sottolineato, in conclusione, come l'esperienza operativa maturata in questo intervento sarà trasferita in attività consimili che saranno attuate nel prossimo futuro, ad esclusivo beneficio della collettività.