Successo per l'iniziativa per la prevenzione dell'osteoporosi lanciata da Lions Club Trani

Un'iniziativa per la prevenzione dell'osteoporosi è stata lanciata dal Lions Club Trani Ordinamenta Maris, nella persona del suo presidente Ing. Elio Loiodice e del II Vice presidente eletto, Dott. Giovanni Franco, che ha svolto un ruolo importante nella costituzione di un necessario network di cooperazione, AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete) e Croce Bianca Trani in partnership con la Reumatologia Universitaria di Foggia (Direttore Prof. Francesco P. Cantatore) e l'azienda Echolight SpA di Lecce (con i suoi rappresentanti Cristina Fanciullo, application specialist e Carlo D'Angelo, Direttore Commerciale).L'iniziativa, tenutasi sabato 29 giugno, ha previsto uno screening per l'osteoporosi, condotto dal dott. Antonello Trotta (Univ. Di Foggia), utilizzando una metodica innovativa ed innocua, REMS, che sfrutta l'ecografia.L'aspetto sociale di prevenzione dell'iniziativa è evidente: l'osteoporosi è una malattia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo e la prevenzione è fondamentale per ridurne l'impatto. L'iniziativa mira a fornire uno strumento efficace per la prevenzione dell'osteoporosi, contribuendo a migliorare la salute della popolazione.L'aspetto imprenditoriale locale del territorio è altrettanto importante: l'azienda Echolight SpA di Lecce, che ha sviluppato e brevettato la metodica innovativa, rappresenta un esempio di eccellenza imprenditoriale del territorio pugliese.La collaborazione tra le organizzazioni coinvolte nell'iniziativa dimostra come la sinergia tra il settore sociale, medico e quello imprenditoriale possa portare a risultati concreti e positivi per la comunità. Il risultato ne è una prova tangibile: su una casistica di 10 soggetti esaminati, il 50% ò risultato affetto da osteoporosi senza che ne fossero a conoscenza. Questo dimostra l'importanza di iniziative di prevenzione, che possono aiutare a identificare precocemente la malattia e a intervenire tempestivamente per prevenire ulteriori complicazioni.La giornata di screening si pone come naturale prosecuzione del percorso di prevenzione delle associazioni promotrici su citate, che lo scorso anno hanno organizzato il seminario di informazione "Osteporosi - Malattia sociale" tenutosi presso la Croce Bianca.E' in programma una seconda giornata che si terrà nel prossimo autunno.