Litorale est, giovedì 20 torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato giovedì 20 giugno 2024, alle ore 16:30 in prima convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Interventi urgenti mitigazione rischio idraulico ed idrogeologico: sistemazione Litorale Est di Trani2) Ufficio S.U.A.P. - Criticità3) Elezioni Europee 8 e 9 giugno 2024 – Nomina scrutatori4) Interrogazioni e/o interpellanze in forma orale da presentarsi in corso di seduta