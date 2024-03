ll marzo del Giullare: tutto il programma degli appuntamenti a partire dall' 8 marzo

Cultura, teatro, formazione, imperfezione e… anche cibo! Comincia a diventare una storia importante quella legata al Giullare che ci fa compagnia dal 2000, quando nasce lo spettacolo teatrale "Il Giullare: il disagio che mette a disagio" che portò in scena per la prima volta gli ospiti della casa di accoglienza dell'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà che nacque all'interno della Parrocchia S. Maria del Pozzo di Trani.L'irriverenza e il riscatto di questa figura medievale sono valori molto vicini alla nostra visione sulle persone e in particolari con quelle cosiddette "fragili: fin dalle origini "Il Giullare" è un progetto cha incarna l'ideale in cui ciascuno si spoglia della corazza del pregiudizio, depone le armi del pietismo e si senta nudo di fronte alla forza travolgente della consapevolezza che la diversità è elemento comune a tutti gli esseri umani!Da questa vision sono nate una Compagnia Teatrale che di fatto non ha mai interrotto le sue attività dal 2000, un Festival Nazionale di arte e teatro che quest'anno spegne 16 candeline, una Locanda attiva da 2 anni in cui ci lavorano circa 15 persone con di-sabilità, il TRUCK-FOOD che da circa un anno porta in giro il "gusto dell'imperfezione"!In queste settimane vivremo una serie di appuntamenti ed eventi targati "Il Giullare" e che vorremmo condividere con tutti voi:- Con una serie di chef, amici del mondo della ristorazione e del mondo enologico dalla settimana scorsa abbiamo dato avvio alla Formazione di 10 giovani-adulti, oltre alla vecchia brigata, che ambiscono ad entrare a far parte del no-stro progetto. Ogni Martedì e mercoledì mattina alle 10.00 i ragazzi selezionati sono in Locanda in Piazza Mazzini a Trani.- Venerdì 8 marzo: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA, in colla-borazione con l'altro progetto della nostra Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, che è il Centro Antiviolenza SAVE, centro dell'Ambito Territoriale Sociale di Trani e Bisceglie, con inizio alle 20.30 la Locanda del Giullare diventerà piccolo salotto in cui Stefania De Toma incontrerà DONNE (della politica, dell'associazionismo, della vita comune) che ci e si racconteranno, oltre che gustare piccole performance delle donne della nostra Locanda. A conclusione un buffet-apericena. Info e prenotazioni, anche whatsapp: 0883587387.- Sabato 16 marzo: la Compagnia Teatrale Il Giullare porterà in scena nel Teatro Arturo Toscanini (Cascina Commenda) di Segrate (MI) lo spettacolo "IO – La Rinascita" all'interno dell'iniziativa "Trani's Got Talent" che l'Associazione "I Ragazzi di Robin" e "Eloiseloro" ASD di Milano hanno messo in piedi per fare un vero proprio casting per reclutare artisti con e senza disabi-lità da inserire nella loro compagnia per candidarsi a partecipare al Festival Il Giullare 20204. Info e prenotazioni: 022137660 - whatsapp: 33364224723- Martedì 19 marzo: Festa del Papà. Dalla lettura di poesie a racconti di Papà vivremo alla Locanda del Giullare, una serata fatta a misura di famiglia! Info e prenotazioni, anche whatsapp: 0883587387.- Mercoledì 20 marzo e mercoledì 27 marzo: in onda su Telesveva alle 20.30 le puntate n. 16 e n. 17 "Podcast a chi?" – la lunga avventura nata da un'Idea di Marco Colonna e promossa dal Festival Il Giullare, che racconta storie di persone, con profonda leggerezza, per guardare la diversità con gli occhi della normalità!- Giovedì 21 marzo: Tradizioni in Locanda è il primo di 3 appuntamenti (gli altri ci saranno il 4 e il 18 aprile) in cui provare a raccontare delle nostre tradizioni legate certamente alla cucina, ma anche ai racconti, alla musica, alle poesie. Ci faremo accompagnare da alcune nonne e nonni, faremo pasta fresca come una volta, ci faremo trasportare nelle storie di un tempo. Info e prenotazioni, anche whatsapp: 0883587387.- Venerdì 22 marzo: la Compagnia Teatrale Il Giullare porterà in scena nella Sala Teatro del Centro Jobel lo spettacolo "IO – La Rinascita" all'interno del seminario formativo organizzato dal Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze UNIBA per gli studenti de 1^ e 3^ anno – Corso di Laurea in Educazione Professionale, da ANTEO "Impresa Sociale" di Biella dal Diparti-mento di Salute Mentale della ASL/BT. (Spettacolo riservato agli studenti della facoltà)- Sabato 23 marzo: la Locanda con il Truck sarà presente alla rassegna "Aspettando il Festival Il Giullare XVI Edizione". In scena alle 20.30 nella Sala Teatro del Centro Jobel di Trani "Carosello Italiano" a cura del Centro Zenith di Andria. Info e prenotazioni per questo evento - solo whatsapp: 35157049861Tanti altri gli appuntamenti che ci accompagneranno nel mese di aprile 2024!Info e aggiornamenti sulle nostre pagine social Facebook e Instagram