Luca Morollo in rappresentanza di Trani a Bari per la marcia della pace

Un'occasione per ribadire il proprio no ad ogni guerra nel mondo

«Questa mattina ho avuto l'onore di rappresentare la Città di Trani alla marcia per la pace a Bari. Con forza abbiamo ribadito il nostro no alla guerra in qualsiasi parte del Mondo (Palestina, Ucraina, Tigray…) in difesa della vita e delle libertà di tutte le popolazione».Lo scrive il consigliere di Sinistra Italiana, Luca Morollo, che ieri ha partecipato a Bari alla marcia della pace.«Ci uniamo al manifesto programmatico affinché l'Onu convochi una conferenza internazionale per la pace, per la messa a bando delle armi nucleari e la fine di ogni guerra».