Luigi Monopoli e la Scuola dell'Inclusione: alla Baldassarre si può 

Tra le diverse iniziative che il Dipartimento di Inclusione, coordinato dalla prof.ssa Isa Stella della Scuola Secondaria di primo grado "Gen. E. Baldassarre" sta proponendo nell'arco di questo anno scolastico, da segnalare che lo scorso 4 aprile, la classe 2H ha incontrato Luigi Monopoli per offrire testimonianza diretta dei percorsi di vita indipendente e di abilitazione ad attività lavorative possibili, oltre e nonostante la diagnosi di autismo. L'incontro con Luigi si è rivelato prezioso nel trasmettere l'importanza di 5 requisiti fondamentali, che chiunque dovrebbe possedere al fine di relazionarsi correttamente con ragazzi autistici: gentilezza, empatia, pazienza, solidarietà e affetto. Attualmente Luigi è impegnato come guida presso la Cooperativa Sociale WorkAut e come aiuto chef presso il ristorante Il Giullare.I ragazzi si sono dimostrati attenti e curiosi, totalmente coinvolti nell'ascolto delle esperienze di vita di Luigi.Al termine del dialogo, Luigi ha assistito all'esibizione della Body Percussion realizzata dagli alunni della scuola, sulle note di We will rock you dei Queen, sapientemente diretta dai docenti di musica Lo Coco , Gaudio , Mezzina e Germinario.Per l'occasione gli alunni della prof.ssa di arte Ferrari hanno decorato gli ambienti della scuola con l'action painting.Soddisfazione per la buona riuscita dell'evento è stata espressa dal Dirigente scolastico della Baldassarre, dott. Marco Galiano, che ha posto l'elemento dell'Inclusione come tra i principali obiettivi per la scuola di Piazza Dante.