Lunedì 6 novembre riparte la nuova classe della sezione primavera

All'insegna della ritrovata continuità educativa e formativa, lunedì 6 novembre 2023, per il secondo anno consecutivo, inizieranno le attività della sezione primavera per i minori di 2 e 3 anni residenti nel Comune di Trani. Il servizio, a cura del settore Pubblica Istruzione, parte con 18 giovanissimi utenti a fronte delle 31 istanze pervenute.La sede della sezione primavera è individuata, come lo scorso anno, all'interno del Secondo circolo didattico Monsignor Petronelli (plesso Cezza) in virtù di convenzione stipulata il 30 settembre 2022 e poi successivamente rinnovata.Il servizio, come da specifico avviso, è del tutto gratuito per le famiglie, è finanziato in parte dal contributo a valere sul fondo regionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni (D.Lgs. 65/2017) e in parte da risorse del bilancio comunale."L'Amministrazione - spiega l'assessore alle politiche sociali, Alessandra Rondinone - ha sempre creduto nelle potenzialità del servizio di sezione primavera e si è impegnata strenuamente per riattivarlo. Per il secondo anno consecutivo siamo lieti di annunciare l'inizio di questa esperienza per 18 minori della città. La conferma della necessità e soprattutto della qualità del servizio offerto la si evince dall'incremento del numero di richieste pervenute. La sezione Primavera si pone quale servizio fondamentale per la cittadinanza, ad ausilio di numerose famiglie costrette a fronteggiare le difficoltà derivanti dalla gestione del tempo famiglia-lavoro nel processo educativo dei propri figli. L'intervento si pone in continuità dell'attività intrapresa lo scorso anno, nell'ottica di una politica volta alla tutela e garanzia dei diritti anche dei più piccoli e delle esigenze delle famiglie in ambito scolastico".