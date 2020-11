Lunedistorie racconta fiabe ai più piccoli

Lunedì alle ore 16:30 appuntamento con Lune di Storie sulla piattaforma Meet per i bambini dai 3 ai 4 anni.In questo periodo in cui la biblioteca è chiusa al pubblico per il covid ma anche per i lavori di ristrutturazione, le bibliotecarie hanno messo in piedi iniziative diverse dalle solite organizzate in presenza - ci dice la dott.ssa Daniela Pellegrino, direttrice della biblioteca - "Un modo alternativo per mantenere il contatto con l' utenza, continuare ad offrire un servizio che seppur fortemente ridimensionato, è in linea con la mission della biblioteca" . Sono previsti incontri ogni giorno della settimana , in un impegno appassionato proprio per cercare di portare la biblioteca chiusa nelle case dei cittadini , della direzione con le sue bibliotecarie e la cooperativa cui è affidata la gestione dei servizi della biblioteca.Per partecipare all'incontro è necessario prenotarsi inviando una mail all'indirizzo biblioteca.trani@gmail.com scrivendo in oggetto #lunedistorie