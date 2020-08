Lutto nell’avvocatura tranese, è morto l’avvocato Emilio Bovio

I funerali in forma privata lunedì nella chiesa di San Francesco

Lutto nel mondo forense pugliese: all età di 97 anni si è spento l avv. Emilio Bovio, classe 1923, importante civilista decano del Foro tranese, insignito nel 2018 della 'toga di diamante', riconoscimento da parte dell'ordine degli avvocati del foro di Trani per i suoi 70 anni di attività.L'avvocato Emilio Bovio è stato anche giudice onorario conciliatore, apprezzato per le sue specifiche capacità conciliativa, oltre che umane, e personalità di spicco della cultura tranese.