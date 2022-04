Macchine ad arte: 15 artisti reinventano la macchina per scrivere al Polo Museale

La Fondazione Seca è a lavoro su una mostra singolare che ha come protagonista la macchina per scrivere, lo strumento di scrittura che custodiamo, nelle più svariate forme e colori, nel Polo Museale di Trani.La mostra nasce dalla volontà della Fondazione di celebrare il 6° anniversario e soprattutto la passione per l'ingegneria meccanica, il design e la valenza storica che ha avuto e continua ad avere la macchina per scrivere.Verranno esposte opere d'arte e design che comprendono oltre trentacinque pezzi scultorei, ovvero vecchie macchine per scrivere decorate e dipinte da artisti contemporanei e una serie di opere pittoriche realizzate con tecniche diverse. Ad esporre saranno quindici artisti internazionali che, spaziando dalla pittura al collage, dalla fotografia alle elaborazioni fotografiche, intendono porre l'attenzione su un vero e proprio simbolo della svolta epocale che si è avuta con l'avvento della civiltà industriale al pari dell'automobile.A partire dai primi del Novecento, infatti, si registra un crescente interessamento di numerosi artisti diversi per nazionalità e campo d'azione ma tutti con la "typewriter" al centro delle opere realizzate. L'intento è quello di portare oggetti ormai desueti a nuova vita generando un mirabile connubio Arte e Tecnologia.Le opere sono state realizzate da: Tommaso Cascella, Bruno Ceccobelli, Serge Uberti, ONE by ONE, Massimo Sansavini, SHU (2), SKIM (2), Paul Kostabi, Angelo Colagrossi (3), Giorgio Gost, Dario Brevi, CelsAuro, Jakob de Chirico, Sara Maino, Massimo Luccioli, Paolo Dolzan (2), Riccardo Resta (2), Mauro Magni (2), Armando Fettolini (2), Renato Meneghetti, Vera Mercer, Malipiero, Pablo Echaurren, Luca Zampetti, Hector & Hector, Enrico Manera, Faller Wolfgang (2) più altre...La mostra si svolgerà dal 23 aprile 2022 nel Museo della Macchina per scrivere di Trani.L'evento è organizzato con il finanziamento del FSC 14-20: Patto per la Puglia. "CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali". Si ringrazia Galleria Pancaldi Roma per la concessione delle opere.Opera in foto: Paul Kostabi