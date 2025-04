Madonna dell'Incoronata, il programma dei festeggiamenti a Trani

Sabato 26 la festa liturgica, l'1 maggio la processione per le vie della città

La Confraternita di San Giacomo Apostolo della Chiesa di Sant'Agostino a Trani ha annunciato il ricco programma dei solenni festeggiamenti in onore della B.V. dell'Incoronata, che si terranno tra aprile e maggio 2025. Un appuntamento atteso da tutta la comunità, nel segno della fede, della preghiera e della tradizione.Il programma è iniziato con le Solenni Quarantore, nei giorni 8, 9 e 10 aprile, con momenti di adorazione eucaristica, rosario e celebrazione dei Vespri. Dal 22 al 30 aprile, si tiene la Novena alla Madonna dell'Incoronata con preghiere e Messe quotidiane, presiedute da diversi sacerdoti, tra cui il Padre Spirituale Don Pasquale Quercia e l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, atteso il 25 aprile.Sabato 26 aprile si celebrerà la Festa Liturgica della Beata Vergine dell'Incoronata. La giornata inizierà con la Santa Messa alle ore 10:00, presieduta da Don Mario Alessandro Favano, seguita dalla Recita della Supplica e da una Messa serale.Domenica 27 aprile e mercoledì 30 aprile sono previsti ulteriori momenti di preghiera, tra cui la consegna dell'abito confraternale per le nuove consorelle. Il culmine sarà giovedì 1° maggio con la Messa solenne presieduta da Mons. Gurrado, seguita dalla processione alle ore 19.30 per le vie cittadine, con partenza dalla Chiesa di Sant'Agostino.