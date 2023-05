Maggio dei Libri: alla Baldassarre piccoli lettori dibattono sui testi

Nei pomeriggi del 17 e del 24 maggio alcuni ragazzi delle classi prime e seconde della scuola Baldassarre si sono incontrati per "discutere" di libri. L'iniziativa rientra nell'ambito della manifestazione "I Maggio dei libri" si è pensato, per l'occasione, di dare l'opportunità ad alcuni "lettori forti" della scuola di piazza Dante di confrontarsi, scambiare opinioni e consigliare nuovi titoli nella più completa libertà di pensiero ed espressione. L'iniziativa ovviamente è proposta dal Team biblioteca "Pappalettera" della Baldassarre. Tale attività ha piantato il "seme" per futuri incontri e progetti previsti per il prossimo anno. Dibattiti, idee, confronti sui libri in una scuola, come quella diretta dal preside Marco Galiano, che non si limita al "recinto" del semplice studio e dei libri di testo, ma s'impegna ad allargare gli orizzonti dei ragazzi.