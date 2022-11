Make your way, parte da Trani il progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Giovedì 25 novembre, alle ore 18.00, presso la sala Tamborrino del Comune di Trani, i circoli Arci di Barletta e Trani, Arci Cafiero e (H)astarci, presenteranno "Make Your Way", progetto finanziato con 450.000 € dal bando Fermenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Il progetto Make Your Way è un appello ai giovani a "farsi strada", lasciando un segno tangibile lungo le strade di un viaggio all'insegna dell'innovazione tecnologica, culturale e sociale.Un team di esperti allestirà un fablab mobile che percorrerà centinaia di km in tutta la Puglia. Un camper dotato di macchinari di nuova generazione (laser cut, stampanti 3d, fresa CNC, kit arduino ecc..) farà tappa in tutte le province pugliesi per formare i giovani all'utilizzo delle nuove tecnologie.Ogni tappa sarà un grande evento socio-culturale che si svolgerà nelle piazze e nei cortili delle scuole pugliesi.Durante i workshop si avvieranno azioni collettive che miglioreranno gli ambienti urbani; i giovani coinvolti realizzeranno arredi ecosostenibili, targhe in braille per non vedenti e altri oggetti per riqualificare le città.Al termine del progetto quattromila giovani saranno avviati all'uso di nuove tecnologie e ai loro impieghi sociali, anche in relazione alle peculiarità produttive e alle esigenze del territorio.Alla presentazione parteciperanno i presidenti delle due associazioni, Francesco De Martino e Annarita Amoruso, gli istituti scolastici e le istituzioni partners.