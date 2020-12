Maltempo, caduta luminaria in via San Giorgio

Il forte vento e la pioggia insistente che stanno caratterizzando questa domenica di fine dicembre ha causato i prevedibili disagi, ma ha anche contribuito a far rimanere in casa più gente possibile per questo ultimo giorno della prima fase della mini "zona rossa".Forti raffiche sul mare, e in via San Giorgio è venuto giù uno dei grossi lampadari pendenti che fanno aprte delle luminarie natalizie, fortunatamente senza provocare danni. Immediato l'intervento per eliminare ogni pericolo e la luminaria è stata repentinamente ripristinata.