Mamma cinghiali e i suoi piccolini sbucano nelle campagne tranesi

Questa mattina l'avvistamento di un'automobilista in via Duchessa d'Andria

Sorpresa nei pressi nelle campagne in via Duchessa d'Andria: erano le prime ore del mattino quando una famiglia di cinghiali ha fatto capolino nelle campagne tranesi dove in quel momento si trovava a passare un automobilista che ha avuto la prontezza di filmarli.Uno spettacolo davvero insolito: come si vede dal video, ad un certo punto la mamma si accorge che una persona li sta riprendendo e quindi si ferma per poi proseguire la loro corsa. L'invito quindi è a prestare molta attenzione in caso di ulteriori avvistamenti: se avvicinati, infatti, i cinghiali potrebbero diventare pericolosi.