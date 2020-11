Manca l'accordo per la nuova Giunta comunale: in bilico il nome di Fabrizio Sotero

A pochi quarti d'ora dalla riunione di maggioranza, prevista per le 16 nell'auditorium S. Luigi, sembra sorgere un bell' intoppo nella lista provvisoria dei nomi degli assessori che andranno a formare il prossimo governo cittadino: il nome di Fabrizio Sotero, dai più indicato come espressione della lista "Solo con Trani Futura", non sembra trovare la condivisione di Antonio Befano, eletto consigliere comunale in quel gruppo insieme ad Antonio Loconte."I patti non erano questi. Loconte e Sotero hanno portato avanti trattative senza coinvolgermi. E io non condivido ne' questo modo di fare ne' dunque quella candidatura" avrebbe tuonato il buon Befano.E per Bottaro, che pensava di aver accontentato tutti i partiti chiedendo loro di esprimere il nome del proprio assessore di rappresentanza, adesso c'è subito questa nuova gatta da pelare, in vista dell'ormai prossima seduta del primo consiglio comunale nel corso della quale dovrebbe essere anche indicata la nuova giunta.Giunta che, con Fabrizio Ferrante vice sindaco e probabile assessore ai lavori pubblici, vedrebbe anche Marina Nenna alle attività produttive e piano di zona, Carlo Laurora alla Polizia locale, Francesca Zitoli alla pubblica istruzione e cultura, Raffaella Merra all'ambiente; Alessandra Rondinone agli affari legali e il riconfermato Luca Lignola al bilancio.Sarà Fabrizio Sotero l'assessore di "Solo con Trani Futura"? Antonio Befano non ci sta.