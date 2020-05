Mariangela Scialandrone nuova consigliera del Pd: la proclamazione in Consiglio per via telematica

E' Mariangela Scialandrone colei che ha preso il posto in Consiglio comunale del collega Domenico De Laurentis, deceduto lo scorso 9 maggio dopo una lunga malattia. Nella seduta di oggi il presidente consiliare Fabrizio Ferrante ha accolto ufficialmente la nomina di Scialandrone, prima dei non eletti della lista n.15 del Partito Democratico.Classe 1971, la consigliera vanta già una lunga esperienza nell'ambito di patronati e Caf: dal 2000 al 2013, ha lavorato presso la Camera comunale sindacale Uil di Trani; dal 2014 al 2018 presso il Patronato Inpas di Trani; dal 2018 ad oggi presso il Patronato Acai- Enas. Inoltre, dal 2014 è rappresentante legale dell'Anpa comunale Trani (Associazione nazionale produttore agricoli).Una surroga quella di Scialandrone dal peso non indifferente considerato che la 41enne questo pomeriggio, per immediata esecutività della delibera, ha già preso parte alla seduta per via telematica al posto di un consigliere amato e apprezzato da tutti (opposizione compresa) e che ha lasciato un vuoto nella politica locale.In apertura della seduta è stato osservato infatti un minuto di silenzio nel ricordo di De Laurentis seguito dalle attestazioni di stima da parte suoi colleghi.