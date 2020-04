Mascherine protettive "animate", l'iniziativa delle tranesi Daniela Forte e Raffaella Papagno

Social Video 3 minuti Mascherine alternative

Nelle ultime settimane sono diventate parte della nostra quotidianità. Stiamo parlando della mascherine protettive, un accessorio fondamentale per limitare il contagio del Coronavirus. In commercio ce ne sono di diversi modelli ma tutte coprono naso e bocca rendendo il nostro viso inanimato. Che fare dunque?Due tranesi, Daniele Forte e Raffaella Papagno hanno pensato di disegnare dei modelli di mascherine che restituiscano espressività al viso. Tutti i disegni sono stati poi racchiusi in un video pubblicati sul canale Youtube (vedi in basso) che sta già avendo un discreto successo.Da qui l'appello delle due giovani: «Vorremmo cercare qualche azienda interessata a stampare e produrre le mascherine con i nostri disegni. Sappiamo che il momento è difficile, chi le sta producendo non penso abbia il tempo di pensare ai disegni però se qualcuno fosse disponibile ben venga!».L'eventuale produzione e successiva vendita di queste originali mascherine sarebbe un pretesto per avviare una raccolta fondi che possa aiutare i malati da Covid-19.