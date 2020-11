Matrimonio via web a Palazzo di Città: Valeria e Vincenzo lo hanno "trasmesso" in diretta su You Tube

Vietate le cerimonie, ci si adegua. E così Vincenzo e Valeria, che in tempi non sospetti avevano deciso di sposarsi in Comune a Trani, vista l'impossibilità dettata dal Dpcm di poter essere attorniati dagli invitati, hanno voluto comunque coinvolgere in questo momento così importante tutti gli amici e parenti: la cerimonia è stata infatti trasmessa in diretta You Tube dalla Sala Tamborrino di Palazzo di Città..Una vera e propria novità: il sindaco, Amedeo Bottaro, ha recitato la classica formula davanti agli sposi, presenti anche i testimoni, e con un sottofondo di un violino, e le immagini sono state lanciate in diretta sul web, così da rendere partecipi tutti quanti. E gli auguri sono giunti telematicamente, ma non soltanto. Il messaggio è importante: anche in tempo di restrizioni non bisogna lasciare andare i propri sogni. Ed il sogno di Valeria e Vincenzo si è realizzato, condividendolo on line con tutta la rete.