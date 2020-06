Maturità 2020, Gabriella: «Colloquio impegnativo ma senza ansia dello scritto»

Passerà alla storia per la modalità inedita di svolgimento e le misure di sicurezze dettate dall'emergenza sanitaria l'esame di Maturità 2020. Come già precedentemente annunciato , i candidati quest'anno sono chiamati a sostenere un unico colloquio orale suddiviso in cinque fasi davanti una commissione composta da sei docenti interni più un Presidente scelto dal Ministero. A partire da oggi, i maturandi sono chiamati a recarsi presso i propri istituti di riferimento dopo circa cento giorni dalla chiusura.Abbiamo dato voce a Gabriella Bertolino, frequentante la classe 5°A del Liceo Classico De Sanctis di Trani, che da poche ore ha concluso la sua Maturità.Naturalmente ero un po' in tensione, ma sono stata contenta di andare per prima.Ovviamente mi è mancata l'interazione dal vivo con i compagni e i professori, ma la didattica online è stata comunque organizzata bene e non ha fermato il percorso di apprendimento.Ero nell'aula magna, circondata dai professori e con mia madre che ascoltava a distanza di sicurezza. La prima domanda è stata sull'elaborato di latino e greco. Successivamente mi è stato chiesto di analizzare la poesia di Montale "Ti libero la fronte dai ghiaccioli". Per quanto riguarda la terza parte mi hanno chiesto di analizzare, per poi collegare alle altre materie, una frase di Margherita Hack proiettata su uno schermo. Dopo aver esposto i punti in comune fra le varie materie, ho parlato del mio percorso di alternanza e, in particolare, dell'attività che più mi è piaciuta. L'esame si è concluso con la domanda di Cittadinanza e Costituzione, che mi è stata posta direttamente dal Presidente.Come mi aspettavo è stato un esame impegnativo, in quanto presupponeva una preparazione completa, ma mi hanno fatta sentire a mio agio sin dall'inizio.Mi sono sentita sollevata quando ci hanno comunicato che l'esame si sarebbe svolto in presenza (e non online), anche se all'inizio avevo un po' di tensione, sapendo che un esame così non era mai stato sostenuto prima d'ora.Non mi è pesato, perché così l'esame si è svolto più velocemente e abbiamo eliminato la tensione dello scritto.Consiglio di rimanere concentrati, ma di non preoccuparsi eccessivamente e stare sereni, perché il tempo durante esame vola.