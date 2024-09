Maura, da Trani in Uganda tra gli orfani di una scuola:"Qui proviamo a offrire un futuro a questi bambini!"

C'è in sottofondo quel suono bellissimo del vocìo allegro dei bambini mentre parliamo al telefono con Maura Manzi, giovane biologa di Trani che quest'anno ha scelto di vivere un periodo di volontariato a Kasese, uno dei paesi più poveri dell'Uganda."Era da tempo che ci pensavo, ma cercavo qualcosa nella quale il mio ruolo potesse essere davvero significativo, qualcosa che mi chiamasse e tramite una piattaforma mi sono imbattuta in "che non è una delle grandi Onlus - per cui ovviamente ho tanto rispetto - ma una piccola organizzazione gestita da una donna che qui si dà da fare per offrire un futuro migliore a degli orfani". Maura è lì da un paio di settimane e da qualche giorno ha attivato una raccolta fondi perché si è resa conto che quello che per noi può essere una colazione al bar, per questi bambini davvero può costituire una risorsa in più. Circa dieci anni fa, Masika, un'infermiera locale, si rese conto delle difficili condizioni di vita dei bambini che fuggivano dalle guerre nella vicina Repubblica Democratica del Congo e decise di costruire un orfanotrofio dove questi bambini potessero vivere in sicurezza, con i bisogni primari come nutrizione ed educazione garantiti, e dove potessero crescere diventando adulti produttivi con un futuro promettente. Comprendendo l'importanza dell'educazione e dello sviluppo dei bambini, Masika ha esteso i servizi dell'organizzazione all'intera comunità di Kasese.Maura ci racconta che la scuola oggi é diventata "casa" per un gruppo di orfani che sono stati portati via poiché un'altra struttura, accanto, è stato assaltata con armi da fuoco; e quindi per questioni di sicurezza, nonostante condizioni igieniche e sanitarie non ottimali si è provato a offrire loro un luogo più sicuro. "Ma qui manca veramente tanto e c'è bisogno e anche possibilità di essere qualcosa di concreto per questi bambini", ci sottolinea Maura, il tono della voce che al contempo lascia trasparire il sorriso di un affetto profondo e la preoccupazione circa il futuro di questi piccoli.Quello che noi facciamo qui è cercare di offrire ai bambini e ai ragazzini qualche stimolo in più rispetto a quelli tradizionali che loro usano un po' più "primitivi" - anche se non per questo non importanti e preziosi - ed è sicuramente uno sguardo in più sul futuro per loro. E così ad attività manuali come la realizzazione di gioielli, la pittura, la costruzione di piccoli giocattoli, facciamo anche cose come guardare film insieme e poi parlarne, farci fare mille domande su un mondo rappresentato dal cinema che per loro veramente costituisce e un mondo di fantasia".È così Maura ha indetto una raccolta fondi https://gofund.me/a497cba5 per contribuire anche con poco alla vita quotidiana di questi bambini e quindi al loro futuro: "Quello che noi portiamo è davvero come fosse il paese delle meraviglie e mi sto rendendo conto ogni giorno quanto in realtà basti veramente poco per dare dei sostegni in più a queste situazioni, a queste attività, a donne straordinarie e coraggiose come Matika: Per questo ho cercato tramite i miei contatti di lanciare questa campagna di adesione a una raccolta fondi in cui anche minime somme di pochi euro possono essere importanti. "Ma ora ci racconta con la voce commossa quanto riempie il cuore condividere i giorni con questi bambini quanto loro siano grati e felici di queste nuove maestre e maestri Ma quanto in realtà sia lei insieme agli altri volontari a imparare tanto e non nel modo retorico delle belle frasi ma toccando con mano quale sia il senso vero delle cose, della vita, di quello che conta, dell'essere felici con poco e di quanto la nostra società stia inaridendo l'umanità che è dentro di noi. " Sarebbe bello che tanti giovani potessero vivere esperienze come queste perché sono convinta che costituirebbe una marcia in più per costruire contesti migliori nella nostra società spesso sono state indifferenti anch'io a queste raccolte ma qui mi rendo conto e invece sono importanti.Questa avventura di Maura avrà un termine tra qualche settimana, ma sentendo la sua voce, vedendo i suoi sorrisi nelle fotografie, parlando con lei in videochiamata è evidente quanto il Mal d'Africa possa risiedere in quei sorrisi che brillano su quei visetti scuri, in quella allegria, in quell'affetto senza confini"Attualmente, Worth a Heaven ha un blocco scolastico di 7 aule che fornisce istruzione a più di 250 alunni, di età compresa tra 3 e 15 anni. Il piano per il futuro è ampliare le infrastrutture della scuola per offrire un'educazione migliore in un ambiente più sicuro.Questi bambini sono stati fortunati a incontrare Masika. Tuttavia, i costi sono elevati e le condizioni a Kasese non possono garantire a tutti una vita dignitosa. Le difficoltà sono sempre presenti, specialmente in termini di cibo e condizioni igieniche.Per questo, credo che un piccolo aiuto da parte di tutti noi potrebbe fare una grande differenza per ognuno di loro!".