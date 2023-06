Mercato di Trani, dopo i servizi igienici al Pala Assi tornano fruibili anche quelli chimici amovibili

Dopo la denuncia pubblica di CasAmbulanti e del Presidente Montaruli, martedì 21 marzo 2023 vennero predisposti i servizi igienici al servizio dei fruitori del mercato settimanale di Trani, posizionati all'interno del Pala Assi. Questo accadeva esattamente il giorno dopo l'ispezione nell'area mercatale dello stesso Sindacalista il quale, successivamente cioè il 21 aprile 2023, incontrò nel suo ufficio tranese anche l'allora Assessore alle Attività Produttive Leo Amoruso. Proprio in quella circostanza venne chiesto all'allora Assessore al Commercio di completare l'opera mediante il posizionamento di un adeguato numero di bagni chimici nel percorso mercatale.Ora quei bagni sono stati posizionati e Savino Montaruli dichiara: "Pare che tutte le nostre sollecitazioni e denunce pubbliche abbiano funzionato. L'Assessore Amoruso ha mantenuto il suo impegno, ora mi aspetto la convocazione della neo Assessora alle Attività Produttive, la dott.ssa Giovanna Pizzichillo, per completare l'iter avviato e concordato tra tutte le Sigle di Rappresentanza e l'Amministrazione Bottaro. Quelle intese frutto di concertazione ora devono essere completate in tempi brevissimi dalla neo Assessora che invito pubblicamente a voler convocare con la massima urgenza le Associazioni di Categoria. In merito ai bagni chimici installati ritengo siano assolutamente insufficienti, sia in relazione all'elevato numero di operatori presenti nel mercato che per la notevole lunghezza del percorso mercatale. Ecco perché l'Assessore Pizzichillo deve convocarci e trovare insieme le soluzioni a questo e a tanti altri problemi noti di quel mercato" – ha concluso il leader sindacale pugliese.