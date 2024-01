Ex capannoni Ruggia: interviene l'Assessore Giovanna Pizzichillo

"Non avrei voluto affatto intervenire per chiarire quanto impropriamente scritto a proposito dei mercati cittadini, ma per il rispetto che nutro per la nostra collettività si rende opportuno esprimere il mio pensiero. È sempre doveroso fornire ai miei concittadini informazioni precise rispetto alle interpretazioni e elucubrazioni erroneamente, strumentalmente e poco eleganti espresse sull'argomento dello studio dell'area degli ex capannoni Ruggia. Nella determinazione posta in pubblicazione il dirigente si riferisce in modo chiaro al MERCATO FOOD GIORNALIERO e solo in subordine al mercato settimanale.L'Amministrazione Comunale, normalmente, procede alla stesura di progettualità sulla base di diversi dati e indicatori e, una volta verificati questi ultimi, elabora delle proposte sostenibili che vengono poi sottoposte alle varie categorie interessate.Alla luce di questo dobbiamo immaginare che i "detrattori a prescindere" abbiano utilizzato la loro fantasia. Noi ci basiamo su altro. Il mercato del food su piazza Madre Teresa di Calcutta possiede qualche criticità e riteniamo che sia auspicabile la sua sistemazione su un'area più adatta allo scopo, nella quale ci siano più controllo, maggiore igiene dei luoghi, maggiore sicurezza. Tutti coloro che non possono conoscere preventivamente gli studi di fattibilità riguardo la programmazione dei mercati cittadini farebbero bene ad evitare fantasiose e fuorvianti strumentalizzazioni, finalizzate forse ad un personale desiderio di visibilità o ad evitare scelte di regolarizzazione dovuta.Ad ogni buon conto, l'Amministrazione procederà con le progettualità e programmazioni che saranno poi ovviamente sottoposte alla valutazione delle specifiche categorie, ascoltando tutti e tenendo tutti nella giusta considerazione. Nel frattempo, chi utilizza la demagogia stia sereno!!!".Dott. ssa Giovanna PizzichilloAssessore alle attività produttive