“A cosa serve ancora il mercato settimanale?”: nella bufera Carlo Laurora

Social Video 3 minuti Polemica sul mercato settimanale

"Nell' epoca di Amazon e dei grandi centri commerciali non capisco a cosa serva ancora il mercato settimanale...se non a paralizzare una città..".È questa la frase che ha scatenato una tempesta sull'amministrazione del sindaco. A scriverla l'assessore agli affari generali e all'attuazione del programma, al centro delle polemiche nelle ultime ore per questo sfogo sui social, arrivato in una giornata di grandi rallentamenti al traffico dovuti a numerosi lavori stradale in corso in queste ore.Ad intervenire sulla questione, professione commerciante, esponente die segretario politico della lista, presente alle scorse elezioni amministrative a supporto della candidatura del Sindaco Amedeo Bottaro."Per quanto riguarda – spiega Daniele Santoro - Trani ci sono circa 300 famiglie, più i relativi operai. Il commercio cittadino è linfa vitale, senza la città sarebbe spenta"Santoro è entrato duramente sulla vicenda chiedendo le dimissioni dell'assessore Carlo Laurora, politico di lungo corso e una delle colonne portanti dell'amministrazione comunale." Ho chiesto al Sindaco Bottaro le dimissioni dell'assessore Laurora. Non è ammissibile - attacca Santoro – che un Assessore faccia un'uscita del genere."Alla levata di scudi del mondo dei commercianti si è aggiunto anche, presidente del Sindacatoche ha replicato all'esponente dell'amministrazione tranese: "Laurora – scrive montaruli - non conosce le fatiche del nostro duro lavoro, chieda scusa ed accetti il confronto pubblico"."Le dichiarazioni dell'assessore Laurora – spiega il portavoce di CasAmbulanti – sono sicuramente offensive per l'intera categoria, non solo per gli ambulanti di Trani."Montaruli afferma di aver chiesto un incontro urgente al Sindaco di Trani perché "se l'assessore con quelle parole voleva esprimere la linea politica dell'Amministrazione Bottaro si apre un capitolo molto spiacevole e che va assolutamente affrontato".Alle parole di CasAmbulanti si aggiunge la presa di posizione del presidente di ANVA Confesercenti Trani,, il quale ha chiesto al sindaco Amedeo Bottaro di prendere immediatamente provvedimenti nei confronti dell'assessore Carlo Laurora."Non rispondo da segretario politico a Assessore politico – conclude Daniele Santoro – ma da commerciante a rappresentante delle istituzioni.